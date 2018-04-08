Нацполиция: Богослужения посетили почти 7 млн верующих

Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Благодаря принятым правоохранительным мерам, а также благодаря пониманию со стороны граждан нарушений публичной безопасности и порядка не допущено", - говорится в сообщении. В полиции отметили, что участие в богослужениях приняли свыше 6,8 миллиона верующих. Пасхальные богослужения прошли в более чем 13,4 тысячи культовых сооружений.

Наиболее многочисленные культовые богослужения состоялись во Львовской области с участием 1,59 млн верующих, Днепропетровской - 880 тысяч, в Киевской - 497 тысяч, Черниговской - 365 тыс. Безопасность и порядок во время пасхальных богослужений обеспечивали 22,3 тысячи полицейских и 1,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины. В это время еще идут религиозные службы в почти тысяче храмов.