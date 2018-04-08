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Смертельное ДТП на Сумщине: водитель скрылся
Новости Украины: Водитель, сбивший насмерть пешехода в пгт Краснополье, скрылся, бросив автомобиль.
В пгт Краснополье Сумской области автомобиль сбил мужчину, в результате чего последний погиб на месте. Водитель автомобиля с места ДТП скрылся. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
"Вчера в 20:23 на линию "102" поступило сообщение, что в пгт Краснополье на ул. Мезеновской автомобиль сбил мужчину. Водитель с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении. Пострадавший - местный житель 1972 года рождения - скончался на месте происшествия. Там же и находился автомобиль Volkswagen Touareg, который покинул водитель. "Сейчас полиция проводит комплекс мероприятий, направленных на его розыск", - отметили в ведомстве.
Telegraf.com.ua