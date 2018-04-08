Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Нацполиция: Богослужения посетили почти 7 млн верующих Нацполиция: Богослужения посетили почти 7 млн верующих
Новости: Нидерланды усилили охрану границы с Германией Нидерланды усилили охрану границы с Германией
Новости: Кубок Дэвиса. Сборная Украины сыграет c Португалией Кубок Дэвиса. Сборная Украины сыграет c Португалией
Новости: Турчинов поздравил соотечественников со днем Воскресения Господня Турчинов поздравил соотечественников со днем Воскресения Господня
X

Смертельное ДТП на Сумщине: водитель скрылся

ДТП
12:10 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Водитель, сбивший насмерть пешехода в пгт Краснополье, скрылся, бросив автомобиль.

В пгт Краснополье Сумской области автомобиль сбил мужчину, в результате чего последний погиб на месте. Водитель автомобиля с места ДТП скрылся. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

"Вчера в 20:23 на линию "102" поступило сообщение, что в пгт Краснополье на ул. Мезеновской автомобиль сбил мужчину. Водитель с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении. Пострадавший - местный житель 1972 года рождения - скончался на месте происшествия. Там же и находился автомобиль Volkswagen Touareg, который покинул водитель. "Сейчас полиция проводит комплекс мероприятий, направленных на его розыск", - отметили в ведомстве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Водитель, ДТП, Краснополье, Пешеход, Сумская область.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Вилково под угрозой затопления Пожар в ужгородской больнице: огонь тушили медики и полицейские В Тетиеве солдаты ВСУ угрожали пенсионерке

Последние новости

СМИ: В Украине редко переименовывают партии Mercedes выпустит новую линейку электромобилей Игрок "Манчестер Юнайтед" выбрал между "Ромой" и чемпионатом Турции
Сегодня читают
01 Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки и душевные пожелания в стихах и прозе
02 Медики назвали несколько способов, как избавиться от герпеса за один день
03 Полезные продукты, которые помогут избавиться от тромбов в сосудах
04 Вера Савченко выложила оригинальное поздравление с Пасхой
05 "Динамо" - "Заря": незабитый пенальти и 4 безответных гола (Видео)
Новости сегодня
13:23 Суркис - о новом президенте УПЛ
13:23 Трамп: США теряют $ 500 млрд в год из-за "нечестной торговли" с Китаем
13:22 В Гватемале произошло землетрясение
13:20 Уютный домик на побережье в Великобритании (Фото)
13:10 "Я слежу за вами, ниндзи": Фергюсон - о бое Нурмагамедов - Яквинта
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Экс-президент Бразилии сдался властям Экс-президент Бразилии сдался властям
Новости: Канадская диаспора поздравила Украину с Пасхой Канадская диаспора поздравила Украину с Пасхой
Новости: В Секторе Газа погиб журналист В Секторе Газа погиб журналист
Новости: Пасхальные таинства, о которых мы так мало знаем Пасхальные таинства, о которых мы так мало знаем
Добавить комментарий
0