Смертельное ДТП на Сумщине: водитель скрылся

В пгт Краснополье Сумской области автомобиль сбил мужчину, в результате чего последний погиб на месте. Водитель автомобиля с места ДТП скрылся. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

"Вчера в 20:23 на линию "102" поступило сообщение, что в пгт Краснополье на ул. Мезеновской автомобиль сбил мужчину. Водитель с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении. Пострадавший - местный житель 1972 года рождения - скончался на месте происшествия. Там же и находился автомобиль Volkswagen Touareg, который покинул водитель. "Сейчас полиция проводит комплекс мероприятий, направленных на его розыск", - отметили в ведомстве.