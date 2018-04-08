"Пасхальное перемирие": боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ

Боевики российско-оккупационных войск по состоянию на 12.00 8 апреля совершили четыре обстрела оборонительных позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом проинформировал спикер Министерства обороны украины Дмитрий Гуцуляк во время брифинга в воскресенье, 8 апреля.

"С полуночи нынешних суток, 8 апреля, по состоянию на 12.00 боевики российско-оккупационных войск уже совершили четыре обстрела оборонительных позиций защитников Украины. Два из них произошли на Луганском направлении, остальные - на Донецком", - сказал Гуцуляк.

Также представитель Минобороны уточнил, что состояние здоровья украинского воина, раненного 7 апреля, - средней тяжести. Сейчас военнослужащий находится в госпитале.

Как сообщалось, за прошедшие сутки оккупанты совершили 42 обстрела по позициям украинских военных. Вследствие вражеского огня один боец получил ранения.