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В Николаевском СИЗО бунтуют заключенные

СИЗО
18:23 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости Украины: 8 апреля часть подозреваемых отказалась по распоряжению администрации заходить в камеры.

В Николаевском следственном изоляторе на Пасху, 8 апреля, несколько десятков заключенных после прогулки отказались зайти в камеры.

Эту информацию подтвердили в дежурной части Николаевского СИЗО.

"8 апреля в Николаевском СИЗО часть подозреваемых отказалась по распоряжению администрации заходить в камеры. Ситуация контролируема, с подозреваемыми ведутся переговоры. Никаких бунтов или погромов не зафиксировано", - сказали в СИЗО.

В пресс-службе Главного управления Нацполиции в области подтвердили, что их подразделения охраняют периметр СИЗО на случай чрезвычайных ситуаций. Никаких других действий они не проводят, поскольку это не в их компетенции, добавили в полиции.

В то же время пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак сообщил, что в настоящее время ситуация на территории СИЗО спокойная.

"В течение последних двух часов ситуация на территории Николаевского СИЗО спокойная", - сказал он.

По его словам, утром в воскресенье около 20 арестантов отказались заходить в камеры после прогулки во дворе СИЗО, однако после переговоров инцидент был исчерпан.

Никакие спецсредства при этом не применялись, отметил Маслак.

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Новости Украины, Бунт, Заключенные, Николаевское СИЗО, СИЗО.
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