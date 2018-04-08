Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент США пригрозил России из-за химатаки в Сирии Президент США пригрозил России из-за химатаки в Сирии
Новости: На Пасху в зоне АТО ранены 4 военных На Пасху в зоне АТО ранены 4 военных
Новости: Владимир Кличко выступит в составе украинской рок-группы Владимир Кличко выступит в составе украинской рок-группы
Новости: Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки для родных и близких Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки для родных и близких
X

На Пасху в зоне АТО ранены 4 военных

Донбасс
19:21 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Twitter

Новости Украины: C начала суток боевики 12 раз обстреляли позиции сил АТО, четверо военнослужащих ранены.

По состоянию на 18:00 воскресенья незаконные вооруженные формирования 12 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции, в результате чего четверо украинских военнослужащих получили ранения, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"Режим полного прекращения огня на период пасхальных праздников боевики российско-оккупационных войск продолжают не соблюдать. С начала суток противник совершил 12 обстрелов украинских опорных пунктов", – говорится в сводке штаба по состоянию на 18.00 воскресенья, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

В частности, на Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по украинским укреплениям вблизи Водяного и дважды вблизи Лебединского. Также из гранатометов НВФ обстреляли украинские опорные пункты неподалеку Широкино, из крупнокалиберных пулеметов – в районе Водяного, а из стрелкового оружия – вблизи Авдеевки.

На Луганском направлении из гранатометов различных систем обстреляны защитники Крымского и Валуйского, а неподалеку Светлодарска велся снайперский огонь.

Как сообщалось, за минувшие сутки боевики 42 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, АТО, Восток Украины, ВСУ, Донбасс.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Украина проверяет свои самолёты в Ираке, Иране и Сирии Консульства Венгрии на Закарпатье усиленно охраняют Госпогранслужба: Ситуация на границе спокойная и контролируемая

Последние новости

Стало известно, сколько заработал Нурмагомедов за чемпионский бой с Яквинтой В Ровенской области произошло ДТП с мотоциклом Маленький деревянный домик у озера в США (Фото)
Сегодня читают
01 Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки и душевные пожелания в стихах и прозе
02 Полезные продукты, которые помогут избавиться от тромбов в сосудах
03 Медики назвали несколько способов, как избавиться от герпеса за один день
04 Невероятно: албанский футболист забил гол с 60 метров (Видео)
05 Вера Савченко выложила оригинальное поздравление с Пасхой
Новости сегодня
19:29 Вернидуб: Такое ощущение, что полмира бегает за Луниным
19:27 Врачи назвали продукты, употребление которых способно предотвратить тромбоз
19:12 "Реал" не сумел обыграть "Атлетико"
19:02 Раскрыты главные секреты красоты кино-дивы Шарлиз Терон
18:50 Роналду забил 650-й гол в карьере
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцев предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах Украинцев предупреждают о лавинной опасности
Новости: В Германии предотвратили теракт на Берлинском полумарафоне В Германии предотвратили теракт
Новости: Прогноз погоды на 9 апреля: в Украине будет тепло и без осадков Прогноз погоды на 9 апреля: тепло и без осадков
Новости: Пасха 2018: лучшие смс-поздравления и открытки Пасха 2018: лучшие смс-поздравления и открытки
Добавить комментарий
0