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В киевской многоэтажке на проспекте Маяковского ликвидирован пожар

Пожар
00:44 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Спасатели ликвидировали пожар в квартире 9-этажного дома в Деснянском районе Киева, двое человек пострадали.

В воскресенье в 18:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме на пр.В.Маяковского, 8-а (Деснянский район), сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"К месту происшествия немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место вызова, спасатели установили, что возгорание произошло в заброшенном коридоре общего пользования на 9-м этаже с последующим распространением огня на коридоры двух квартир", – говорится в сообщении ГСЧС в соцсети Фейсбук.

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Как отмечается, в 19:20 пожар на площади 10 кв. м был локализован, а в 19:43 ликвидирован. К ликвидации возгорания привлекалось девять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 36 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Кроме того, во время тушения пожара пожарники спасли семь человек, из них двое мужчин госпитализированы с подозрением на отравление продуктами горения.

"В результате пожара повреждена мебель и бытовые вещи в общем коридоре на площади 10 кв. м, также закопчены стены и потолок этого коридора и двух квартир", – отметили в ведомстве.

В настоящее время выясняются причины возникновения пожара.

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