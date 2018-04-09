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В Киеве выявлен подпольный цех по производству "элитного" алкоголя

В Киеве выявлен подпольный цех по производству "элитного" алкоголя
04:36 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: СБУ

Новости Украины: В столице пресечена деятельность подпольного цеха по незаконному алкоголя под маркой элитных брендов.

Киевская прокуратура совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность подпольного цеха по незаконному изготовлению и хранению суррогатного алкоголя, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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"Установлено, что злоумышленники с целью собственного обогащения в течение 2016-2018 годов организовали незаконное систематическое изготовление и сбыт подакцизных товаров – алкогольной продукции с использованием брендов известных торговых марок "Finlandia", "Jim Beam", "Metaxa" и тому подобное", – говорится в сообщении.

Как отмечается, во время проведенных обысков в складских помещениях правоохранители обнаружили и изъяли более 1 тыс. бутылок алкогольных изделий без соответствующих марок акцизного налога, водку "Пшеничная", расфасованную в тетрапаки общим объемом более 10 тыс. литров, жидкость с характерным запахом спирта общим объемом больше 4 тыс. литров, а также оборудования для незаконного изготовления подакцизных товаров, договоры, контракты, первичные бухгалтерские документы, черновые записи, денежные средства, полученные в результате незаконной деятельности.

В настоящее время по изъятым образцам продукции назначены экспертизы. Досудебное расследование продолжается.

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Новости Украины, Алкоголь, Киев, Новости Киева, Подпольный цех, Прокуратура, СБУ, Украина, Элитный алкоголь.
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