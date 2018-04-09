В Киеве выявлен подпольный цех по производству "элитного" алкоголя

Киевская прокуратура совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность подпольного цеха по незаконному изготовлению и хранению суррогатного алкоголя, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Установлено, что злоумышленники с целью собственного обогащения в течение 2016-2018 годов организовали незаконное систематическое изготовление и сбыт подакцизных товаров – алкогольной продукции с использованием брендов известных торговых марок "Finlandia", "Jim Beam", "Metaxa" и тому подобное", – говорится в сообщении.

Как отмечается, во время проведенных обысков в складских помещениях правоохранители обнаружили и изъяли более 1 тыс. бутылок алкогольных изделий без соответствующих марок акцизного налога, водку "Пшеничная", расфасованную в тетрапаки общим объемом более 10 тыс. литров, жидкость с характерным запахом спирта общим объемом больше 4 тыс. литров, а также оборудования для незаконного изготовления подакцизных товаров, договоры, контракты, первичные бухгалтерские документы, черновые записи, денежные средства, полученные в результате незаконной деятельности.

В настоящее время по изъятым образцам продукции назначены экспертизы. Досудебное расследование продолжается.