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На Черкащине пресекли сбыт метадона на 150 тысяч гривень

Метадон
07:30 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Черкасские правоохранители задержали группу наркоторговцев, сбывавших "метадон" общей стоимостью более 150 тыс. грн.

Сотрудники Управления наркопреступности Главного управления Национальной полиции в Черкасской области задержали группу злоумышленников, которые незаконно сбывали наркотическое средство "метадон" общей стоимостью свыше 150 тыс. грн и крупную сумму денежных средств.

Как сообщает сектор коммуникации Национальной полиции в Черкасской области, на территории г.Умань группа лиц занималась сбытом особо опасного наркотического средства "метадон".

"Так, во время проведения оперативных закупок, правоохранители задержали лиц, причастных к совершению уголовного преступления. Ими оказались местные жители в возрасте 62, 32 и 35 лет", – сообщили в полиции.

Как отмечается, следователи задержали злоумышленников в порядке ст.208 УПК Украины.

"В ходе проведения санкционированных обысков у злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли около 55 граммов наркотического средства "метадон", стоимость которого на черном рынке превышает 150 тыс. грн, денежные средства, полученные от незаконной деятельности на общую сумму 35 тыс. грн и $1 тыс. США. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу", – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи открыли уголовное производство и объявили лицам о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украина. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения.

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Новости Украины, Наркоторговля, Нацполиция, Сбыт наркотиков, Украина, Умань, Черкасская область.
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