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Дипломаты РФ пытались вывезти экипаж "Норда" за пределы Украины

Госпогранслужба
09:45 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ГПСУ

Новости Украины: Пограничники обнародовали видео попытки российских дипломатов на вывоз экипажа судна "Норд" в Россию.

Видео было снято на пограничном пункте "Гоптовка" в Харьковской области.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян обнародовал в Facebook видео, на котором запечатлена попытка российских дипломатов вывезти за пределы Украины экипаж судна "Норд".

Видео было сделано на пограничном пункте "Гоптовка" (Харьковская область). На нем можно слышать, как пограничник приглашает граждан, находящихся в дипломатических авто, пройти процедуру пограничного контроля.

Лицо, находящееся в автомобиле, в прохождении пограничного контроля отказывает. Оно также заявляет, что в салоне дипломатического авто находится "на территории Российской Федерации", где, очевидно, не действует украинское законодательство.

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Новости Украины, Гоптовка, Госпогранслужба, Норд, Пограничники, РФ, Украина, Харьковская область, Экипаж "Норда".
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