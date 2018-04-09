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Госпогранслужба отмечает снижение активности граждан на КПВВ Донбасса

КПВВ
10:17 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На КПВВ зафиксировали снижение количества граждан, пересекающих границу.

За прошедшие сутки на контрольно-пропускном пункте зафиксировано снижение количества граждан, которые пересекали линию разграничения, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"В целом через контрольные пункты въезда-выезда последовало 11 тыс. человек и 2,3 тысячи транспортных средств", – сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины в понедельник.

Также отмечается, что в воскресенье на контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" сотрудники пограничного ведомства обнаружили один автомобиль, которым собирались незаконно вывезти комплектующие к компьютеру общей стоимостью более 22 тыс. грн. Найденный товар правоохранители передали представителям Государственной фискальной службы.

Кроме того, в КПВВ "Станица Луганская" военнослужащие Лисичанского отряда зафиксировали у гражданина Украины частично поддельный паспортный документ. В настоящее время правонарушителя пограничники передали сотрудникам Национальной полиции.

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Новости Украины, Восток Украины, Госпогранслужба, Донбасс, Линия разграничения, Новотроицкое, Станица-Луганская, Украина.
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