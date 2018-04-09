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Кличко обещает европейские дороги в Киеве через пару лет

Дороги
11:43 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что уже через несколько лет в Киеве будут дороги европейского уровня.

Киевская власть не снизит объемов ремонта дорог, чтобы уже через несколько лет в столице были автодороги европейского уровня.

Об этом в эфире радио "НВ" заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает сайт мэра.

"Каждый подрядчик, привлеченный к ремонту дорог, дает гарантию 5 лет на эксплуатацию дороги. Если возникают проблемы, подрядчик ремонтирует ее за собственные средства", - сказал городской голова.

По словам Кличко, сейчас много нареканий, что асфальт сходит вместе со снегом. В то же время, добавил мэр, это происходит на тех дорогах, которые не ремонтировались десятилетиями. "Срок эксплуатации дорог 10 лет. По окончанию этого срока должен происходить капитальный ремонт дороги", - отметил он.

Он отметил, что в Киеве 1667 км дорог, и еще несколько лет назад более 90% столичных дорог требовали ремонта. При этом Кличко напомнил, что столичные власти в 2016 году капитально отремонтировали 200 км дорог, а в 2017 - 300 км.

"Наша задача - не уменьшить динамику ремонта дорог в этом году", - сказал Кличко, отметив, что и в этом году власти планирует восстановить не менее 300 километров.

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Новости Украины, Виталий Кличко, Дороги, Дороги европейского уровня, Киев, Мэр Киева, Украина.
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