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Поезд на Львовщине сошел с рельс: движение на перегоне нарушено

Авария на железной дороге
12:11 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: На Львовщине произошла авария грузового поезда, людям приходится идти пешком, чтобы добраться домой.

В селе Задворье Бусского района перевернулись товарные вагоны, перекрыв три пути. Движение поездов нарушено.

Об этом депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил в Facebook.

"В с. Задворье Бугского района Львовской области - авария на железной дороге, перевернулись товарные вагоны. Сейчас движение поездов приостановлено, люди пешком идут, чтобы добраться до трассы Киев-Львов и добраться домой. Три пути перекрыты, а по одному пускают поезда, угрозы нет", - говорится в сообщении.

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Новости Украины, Авария на железной дороги, Движение поездов, Львовская область, Село Задворье, Сход с рельс, Товарные вагоны, Украина.
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