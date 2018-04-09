Поезд на Львовщине сошел с рельс: движение на перегоне нарушено

В селе Задворье Бусского района перевернулись товарные вагоны, перекрыв три пути. Движение поездов нарушено.

Об этом депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил в Facebook.

"В с. Задворье Бугского района Львовской области - авария на железной дороге, перевернулись товарные вагоны. Сейчас движение поездов приостановлено, люди пешком идут, чтобы добраться до трассы Киев-Львов и добраться домой. Три пути перекрыты, а по одному пускают поезда, угрозы нет", - говорится в сообщении.