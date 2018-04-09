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Погода на 10 апреля: в Украине будет тепло

Погода на 10 апреля
12:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В ближайшие дни в Украине будет очень тепло, небольшие дожди пройдут лишь в Карпатах.

В ближайшие сутки, 10 апреля, погоду в Украине будет определять преимущественно сухая и теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник на большей части территории Украины - без осадков, лишь в Карпатах днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9° тепла, в восточных областях местами 0-4° тепла; днем 18-23°, на побережье морей и в Карпатах 12-17° тепла.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 6-8° тепла, днём около 20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 10 апреля самая высокая температура воздуха днем была 24,1 градусов тепла в 1973 году, самая низкая ночью 7,2 градуса мороза в 1929.

В среду, 11 апреля, в Украине без осадков, лишь в западных областях отдельные небольшие дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Температура воздуха ночью 5-11°, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях и в Карпатах 2-8° тепла; днем 17-23°, в Закарпатье до 26°, в Карпатах и на побережье морей 10-16°.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 8-10°, днём 20-22°.

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Новости Украины, Киев, Погода в Украине, Погода на завтра, Украина, Укргидрометцентр.
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