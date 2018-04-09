Драка студентов закончилась смертью

В Одессе конфликт между двумя студентами перерос в драку, которая завершилась смертельным ножевым ранением. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве в одной из областей Украины. Как сообщается на сайте полиции Одесской области, стычка между юношами произошла на территории Приморского района Одессы. Внезапная ссора переросла в драку, во время которой один из ее участников воспользовался острым предметом и нанес смертельные телесные повреждения своему противнику, после чего скрылся с места преступления.

Правоохранители установили, что злоумышленник – студент того же вуза, что и убитый. На следующий день его нашли на родине в Запорожье и задержали. Подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания в Одессе, с ним проводятся следственные действия. За содеянное парню грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.