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Драка студентов закончилась смертью

Удар ножом
14:57 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Двое студентов одесского ВУЗа в процессе выяснения отношений затеяли драку, от удара ножом один из них скончался.

В Одессе конфликт между двумя студентами перерос в драку, которая завершилась смертельным ножевым ранением. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве в одной из областей Украины. Как сообщается на сайте полиции Одесской области, стычка между юношами произошла на территории Приморского района Одессы. Внезапная ссора переросла в драку, во время которой один из ее участников воспользовался острым предметом и нанес смертельные телесные повреждения своему противнику, после чего скрылся с места преступления.

Правоохранители установили, что злоумышленник – студент того же вуза, что и убитый. На следующий день его нашли на родине в Запорожье и задержали. Подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания в Одессе, с ним проводятся следственные действия. За содеянное парню грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

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Новости Украины, Драка, Нож, Одесса, Смерть, Студенты, Украина.
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