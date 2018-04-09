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Киевлянин стрелял из пистолета по окнам домов

Стрельба
15:17 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: В Соломенском районе Киева полиция задержала мужчину, который стрелял из окна своей квартиры по окнам напротив.

В Киеве милиция задержала мужчину, который стрелял по окнам жилых домов в Соломенском районе. Об этом сообщает Отдел коммуникации столичной полиции. Как отмечается, в субботу в полицию обратилась жительница района и рассказала, что окно ее квартиры по улице Митрополита Липкивского повреждено пулей. А через несколько минут аналогичное сообщение поступило от жительницы соседнего дома. По вызову выехали патрульные, следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции. Правоохранители осмотрели оба дома. В окнах квартир обнаружили отверстия, предварительно от выстрела из пистолета. Эксперты изъяли оттуда две пули. Установлено, что выстрел был произведен из окна квартиры, расположенной напротив домов пострадавших.

"Личность стрелявшего установили. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (Задержание уполномоченным должностным лицом). Во время обыска квартиры подозреваемого изъяли пистолет, патроны к нему и стреляную гильзу", - информирует полиция. Согласно сообщению, в результате выстрелов никто не пострадал. Следственным отделом Соломенского управления полиции сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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Новости Украины, Киев, Окна, Пистолет, Полиция, Соломенский район, Стрельба.
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