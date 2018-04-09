В Чернигове расписали крестами здание Ассоциации мусульман

Неизвестные расписали крестами здание Ассоциации мусульман Украины в Чернигове. Об этом Крым.Реалии рассказал руководитель черниговской общины АМУ Абдулла Коломиец.

По его словам, кресты были нарисованы черной краской на дверях и стенах помещения для молитвы. Также у дверей оставили кирпич, к которому скотчем было прикреплено изображение Девы Марии и Иисуса.

"Кто-то пытается стравить людей разных вероисповеданий… Мы хотели бы, чтобы соответствующие органы расследовали это, чтобы выполняли свою работу и подобное не повторялось впредь", - заявил А. Коломиец. Сотрудники полиции и управления Службы безопасности Украины в Черниговской области осмотрели место происшествия.