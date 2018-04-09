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В Чернигове расписали крестами здание Ассоциации мусульман
Новости Украины: По словам руководителя общины Абдуллы Коломийца, злоумышленники пытаются стравить людей разных вероисповеданий.
Неизвестные расписали крестами здание Ассоциации мусульман Украины в Чернигове. Об этом Крым.Реалии рассказал руководитель черниговской общины АМУ Абдулла Коломиец.
По его словам, кресты были нарисованы черной краской на дверях и стенах помещения для молитвы. Также у дверей оставили кирпич, к которому скотчем было прикреплено изображение Девы Марии и Иисуса.
"Кто-то пытается стравить людей разных вероисповеданий… Мы хотели бы, чтобы соответствующие органы расследовали это, чтобы выполняли свою работу и подобное не повторялось впредь", - заявил А. Коломиец. Сотрудники полиции и управления Службы безопасности Украины в Черниговской области осмотрели место происшествия.
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