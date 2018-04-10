Бывший пособник боевиков добровольно сдался полиции во время Пасхи
Новости Украины: Человек осуществлял пропускной режим на блокпосту, а потом четыре года скрывал этот факт, но сейчас воспользовался шансом освобождения от ответственности.
В Бахмутском районе Донецкой области в Пасхальные праздники бывший пособник боевиков добровольно сдался правоохранительным органам.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
"В Пасхальные праздники к работникам Часовоярской полицейской станции обратился 29-летний местный житель, который рассказал, что в 2014 году помогал участникам незаконных вооруженных формирований", - отмечают в полиции.
Работники правоохранительных органов установили, что в период оккупации наемник дежурил на блокпосту возле с. Григорьевка. "Службу" нес без оружия и в гражданской одежде. Его задачей была проверка автотранспорта, багажа и документов людей.
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После побега террористов мужчина скрывался в РФ, затем - в других регионах Украины и, наконец, пришел в полицию.
"Сейчас он дает показания и полностью сотрудничает со следователями", - рассказали в правоохранительных органах.
Как напомнили в полиции, согласно ч.6 ст.260 Уголовного кодекса Украины освобождается от уголовной ответственности лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления.