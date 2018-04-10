На Тернопольщине в результате ДТП погибли три человека

На Тернопольщине автомобиль с шестью людьми съехал в пруд и перевернулся. В результате ДТП погибли три человека.

Авария произошла в понедельник в 4:30 утра, сообщает Отдел коммуникации областной полиции.

"В результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Збараж-Подволочиск трое ребят погибли, двое попали с переохлаждением в больницу, а в реанимационном отделении оказалась девушка", - говорится в сообщении.

Как отмечают в правоохранительных органах, водитель автомобиля AUDI А6, уроженец Подволочисского района 1998 года рождения, проезжая участок с уклоном на спуск и поворотом, не выбрал безопасную скорость, в результате чего машина выехала за пределы проезжей части и перевернулась, въехав в пруд.

Водитель и двое пассажиров (2001 и 1995 рождения) погибли на месте. Еще трое пассажиров получили телесные повреждения - у двух парней переохлаждение, а девушка находится в реанимации.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.