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На Тернопольщине в результате ДТП погибли три человека

На Тернопольщине в результате ДТП погибли три человека
06:22 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: npu.gov.ua

Новости Украины: На момент аварии в машине находилось шесть человек.

На Тернопольщине автомобиль с шестью людьми съехал в пруд и перевернулся. В результате ДТП погибли три человека.

Авария произошла в понедельник в 4:30 утра, сообщает Отдел коммуникации областной полиции.

"В результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Збараж-Подволочиск трое ребят погибли, двое попали с переохлаждением в больницу, а в реанимационном отделении оказалась девушка", - говорится в сообщении.

Как отмечают в правоохранительных органах, водитель автомобиля AUDI А6, уроженец Подволочисского района 1998 года рождения, проезжая участок с уклоном на спуск и поворотом, не выбрал безопасную скорость, в результате чего машина выехала за пределы проезжей части и перевернулась, въехав в пруд.

Водитель и двое пассажиров (2001 и 1995 рождения) погибли на месте. Еще трое пассажиров получили телесные повреждения - у двух парней переохлаждение, а девушка находится в реанимации.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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Новости Украины, Авария, ДТП, Жертвы, Тернопольская область, Украина.
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