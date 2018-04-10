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ГСЧС предупреждает об лавинах и половодьях

Половодье
08:56 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждает об лавинной опасности, а так же о весеннем половодье.

Во вторник, 10 апреля, в высокогорье Закарпатской области сохранится значительная опасность схода лавин (3 уровня), сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"По данным Укргидрометцентра, 10 апреля на высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

На реках Украины продолжится развитие весеннего половодья, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"10 апреля под влиянием нагонных ветра в условиях прохождения волны весеннего половодья, на украинском участке Дуная в Вилково (Одесская область) ожидается содержание опасных уровней воды 165-175 см, подтопление пониженных незаселенных территорий города", - говорится в сообщении.

В течение 10 апреля подъем уровня воды на реках бассейнов Припяти, средних и нижних течениях Сулы, Псла и Ворсклы составит 0,1- 0,5 м с выходом воды на пойму, ее последующим затоплением (Сумская, Полтавская области), достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений (в Ратневском, Старовижевском, Любашевском, Маневичском р-нах Волынской обл.)

На реках бассейна Десны, Северского Донца подъем воды составит 0,4 - 1,2 м с выходом воды на пойму Десны (в районе Новгород Северский) и малых рек в Черниговской, Сумской областях и последующим ее затоплением на р.Убидь, р.Снов: дальнейший перелив воды через дороги местного значения, окружение водой пониженных населенных пунктов в Черниговском районе (Черниговской обл.) достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений и населенных пунктов в Новопсковском районе Луганской области;

На Верхнем Днепре (в Черниговской области) - 0,2-0,4 м с начальным выходом воды на пойму без негативных последствий.

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Новости Украины, ГСЧС, Закарпатская область, Лавинная опасность, Погода, Погода в Украине, Реки Украины, Украина, Чрезвычайные ситуации.
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