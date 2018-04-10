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На перегоне Львов-Красное восстановлено движение после аварии

Сход вагонов во Львовской области
11:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Львовская железная дорога возобновила стабильное движение на участке Львов-Красное.

Пассажирских поездов на участке Львов - Красное главного хода магистрали осуществляется в штатном режиме.

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", комиссия продолжает устанавливать причины схода грузовых вагонов.

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По данным пресс-службы, 9 апреля около 09:00 на станции Задворье Львовской дирекции железнодорожных перевозок произошел сход 10 порожних вагонов грузового поезда. В результате инцидента никто не пострадал, однако сход вагонов вызвал неудобства для пассажиров пассажирских и пригородных поездов. Поскольку на время аварийно-восстановительных работ на данном участке было приостановлено движение по парной колее, Львовская железная дорога организовала пропуск этих поездов по свободным путям, в том числе по нечетной колее Красное – Задворье - Борщовичи и по боковой пути станции "Задворье".

"Между тем специализированные подразделения Львовской железной дороги оперативно прибыли на место происшествия для выполнения восстановительных работ. Около трех часов ночи восстановительные поезда станций "Львов" и "Здолбунов" подняли все вагоны, сошедшие с рельсов, путейщики, энергетики и связисты продолжили работы по восстановлению инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

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Новости Украины, Авария на железной дороге, Львов - Красное, Львовская железная дорога, Львовская область, Сход вагонов с рельс, УЗ, Укрзализныця.
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