В прокуратуре Крыма ожидают залог за капитана "Норда"

Капитан задержанного украинскими пограничниками судна "Норд" Владимир Горбенко во вторник будет отпущен под залог, но у него есть обязательство каждый понедельник являться на допрос к следователю Службы безопасности Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

"В настоящее время капитан судна еще находится в ИВС (изолятор временного содержания) в Херсоне. Как только сумма внесенного залога поступит на казначейский счет, он будет отпущен", - рассказала Тихончик.

По ее словам, после этого капитан "Норда" может вернуться к себе домой в Крым, где он прописан.

Вместе с тем пресс-секретарь прокуратуры Крыма проинформировала, что у Горбенко есть обязательство каждый понедельник являться на допрос к следователю в Главное управление СБУ в Крыму, которое территориально находится в Херсоне. По ее словам, если капитан судна нарушит это обязательство, будет поднят вопрос о его розыске и аресте.

Что касается экипажа судна, то, как отметила пресс-секретарь прокуратуры Крыма, в настоящее время члены экипажа в Главном управлении СБУ в Крыму допрашиваются в качестве свидетелей в рамках уголовного производства в отношении капитана, после чего они будут отпущены.

Позже в пресс-центре СБУ рассказали, что члены экипажа судна "Норд" вызваны в следственный отдел спецслужбы на допрос во вторник.

"10 апреля 2018 года в следственный отдел ГУ СБУ в АР Крым для допроса в качестве свидетелей вызваны 9 членов экипажа судна", - рассказали агентству в СБУ.