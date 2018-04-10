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В прокуратуре Крыма ожидают залог за капитана "Норда"

Прокуратура Крыма
14:27 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Капитана крымского судна "Норд" отпустят после поступления суммы залога на счет.

Капитан задержанного украинскими пограничниками судна "Норд" Владимир Горбенко во вторник будет отпущен под залог, но у него есть обязательство каждый понедельник являться на допрос к следователю Службы безопасности Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

"В настоящее время капитан судна еще находится в ИВС (изолятор временного содержания) в Херсоне. Как только сумма внесенного залога поступит на казначейский счет, он будет отпущен", - рассказала Тихончик.

По ее словам, после этого капитан "Норда" может вернуться к себе домой в Крым, где он прописан.

Вместе с тем пресс-секретарь прокуратуры Крыма проинформировала, что у Горбенко есть обязательство каждый понедельник являться на допрос к следователю в Главное управление СБУ в Крыму, которое территориально находится в Херсоне. По ее словам, если капитан судна нарушит это обязательство, будет поднят вопрос о его розыске и аресте.

Что касается экипажа судна, то, как отметила пресс-секретарь прокуратуры Крыма, в настоящее время члены экипажа в Главном управлении СБУ в Крыму допрашиваются в качестве свидетелей в рамках уголовного производства в отношении капитана, после чего они будут отпущены.

Позже в пресс-центре СБУ рассказали, что члены экипажа судна "Норд" вызваны в следственный отдел спецслужбы на допрос во вторник.

"10 апреля 2018 года в следственный отдел ГУ СБУ в АР Крым для допроса в качестве свидетелей вызваны 9 членов экипажа судна", - рассказали агентству в СБУ.

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Новости Украины, Арестованное судно "Норд", Владимир Горбенко, Норд, СБУ, Татьяна Тихончик.
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