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В Черкасской области полиция задержала 50 рейдеров

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"Рейдерские услуги" задержанных стоили по 500 грн в день
16:17 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В Черкасской области полиция задержала 50 человек по подозрению в попытке рейдерского захвата сельского предприятия.

Правоохранители воспрепятствовали рейдерскому захвату сельского предприятия в Черкасской области, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Сегодня рейдеры предприняли попытку захватить одно из действующих сельских предприятий в Черкасской области, но благодаря активным действиям полиции в итоге все 50 человек-рейдеров задержаны", - написал он на странице в Фейсбуке во вторник.

По словам В.Аброськина, "рыночная стоимость" работы этих рейдеров – 500 грн в день.

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Новости Украины, Вячеслав Аброскин, Полиция, рейдеры, Черкасская область.
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