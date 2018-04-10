https://telegraf.com.ua/files/2018/04/3393561-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4003780-v-cherkasskoy-oblasti-politsiya-zaderzhala-50-reyderov.html
В Черкасской области полиция задержала 50 рейдеров
Смотрите фото (4)
16:17 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: В Черкасской области полиция задержала 50 человек по подозрению в попытке рейдерского захвата сельского предприятия.
Правоохранители воспрепятствовали рейдерскому захвату сельского предприятия в Черкасской области, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
"Сегодня рейдеры предприняли попытку захватить одно из действующих сельских предприятий в Черкасской области, но благодаря активным действиям полиции в итоге все 50 человек-рейдеров задержаны", - написал он на странице в Фейсбуке во вторник.
По словам В.Аброськина, "рыночная стоимость" работы этих рейдеров – 500 грн в день.
Telegraf.com.ua