В Украине арестовали иранца, разыскиваемого США

В международном пункте пропуска аэропорта "Борисполь" (Киевская обл.) 3 апрля был задержан гражданин Исламской Республики Иран, которого разыскивали правоохранительные органы США по подозрению в совершении ряда серьезных преступлений в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки.

"Согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, мужчина разыскивался правоохранительными органами США с целью ареста и последующей экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности. Задержанному инкриминируют ряд серьезных преступлений, в частности - легализацию доходов, полученных преступным путем", - сообщает во вторник Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

В информации отмечается, что 9 апреля Белоцерковсковский горрайонный суд Киевской области применил к указанному лицу меру пресечения в виде временного ареста сроком до 40 суток.