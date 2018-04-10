В Днепре 23 студента заболели корью

В Днепре корью заболели 23 студента агроуниверситета.

Об этом на пресс-конференции проинформировал завотделением эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Днепропетровского областного лабораторного центра Минздрава Украины Денис Киселев.

"Корью заболели 23 студента и 3 сотрудника аграрно-экономического университета в Днепре. В числе заболевших одна беременная студентка", - отметил Киселев.

Занятия в университете не прекращались. Часть заболевших госпитализирована в больницу, остальные - лечатся амбулаторно.

Кроме аграрного университета в Днепре, зарегистрирована вспышка кори среди воспитанников ДУЗ №392 Самарского района - трое детей.

Общее количество заболевших корью в области в текущем году составило 334 человека. Случаи регистрировались на 14 административных территориях. Всего было зарегистрировано 10 вспышек: г. Днепро (2), г. Кривой Рог, г. Марганец, г. Никополь (2), в Магдалиновском (2), Днепровском и Пятихатском районах.

Более 45% заболевших - лица ромской национальности, большинство из которых не были привиты против кори.

Как ранее сообщалось, в начале января Днепропетровская область по перераспределению Министерства здравоохранения Украины передала Одесской области 3 тысячи доз вакцины против кори.