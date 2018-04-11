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Прокуратура добивается ужесточения приговора харьковчанину, убившему падчерицу

Прокуратура добивается ужесточения приговора харьковчанину, убившему падчерицу
01:21 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: gdefon.com

Новости Украины: Прокуратура будет добиваться пожизненного заключения в качестве меры наказания.

Октябрьский районный суд г.Харькова приговорил к 13 годам лишения свободы 28-летнего харьковчанина, который убил свою 6-летнюю приемную дочь.

Как сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчина признан виновным в умышленном убийстве (п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины).

Вместе с тем прокуратура в суде настаивала на пожизненном лишении свободы для обвиняемого. "Поэтому сейчас решается вопрос о подаче апелляции с целью назначения более строгого наказания", - сообщают в прокуратуре.

Как сообщалось, в феврале прошлого года в Новобаварском районе Харькова родители вызвали "скорую" 6-летней девочке, пострадавшей якобы в результате несчастного случая. Как пояснил один из супругов, когда девочка была одна в комнате, она случайно потянула телевизор, и он на нее упал.

Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть и вызвали на место происшествия правоохранителей. По заключению экспертов причиной смерти ребенка стали нанесенные тяжкие телесные повреждения.

Обвинительный акт по ст.166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) в отношении матери девочки сейчас находится на рассмотрении в Октябрьском районном суде Харькова.

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Новости Украины, Апелляция, Прокуратура, Убийство, Харьков.
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