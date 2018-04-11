Позиции ВСУ под Мариуполем были обстреляны боевиками

Мариуполь содрогается от канонады взрывов - боевики обстреливают позиции ВСУ

Об этом сообщает сайт города.

"Сейчас Левобережный район и мкр. "Восточный" содрогается от мощных взрывов. Слышна громкая канонада. Встревоженные мариупольцы в соцсетях пишут, что это напоминает им 2014 год", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении из 120 мм минометов боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи населенного пункта Бердянское. Также минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и вооружения БМП террористы применили в районе Песков, гранатометы различных систем вблизи Лебединского, Водяного и Шахты «Бутовка», противотанковый ракетный комплекс - неподалеку Широкино, а крупнокалиберные пулеметы - около Гнутово, Новотроицкого и Опытного.

Кроме этого, под огонь из вооружения БМП попали защитники Гнутово, из стрелкового оружия - Авдеевки, Павлополя, Красногоровки и Новотроицкого. Позиции под Водяным обстреливал вражеский снайпер.