Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Совбез ООН не поддержал вариант резолюции РФ по Сирии Совбез ООН не поддержал вариант резолюции РФ по Сирии
Новости: S&P назвало рейтинги ПриватБанка и отозвало их по просьбе банка S&P обновило рейтинги ПриватБанка
Новости: "Рома" сотворила чудо, отыграв три мяча и выбив "Барселону" из ЛЧ "Рома" сотворила чудо, отыграв три мяча и выбив "Барселону" из ЛЧ
Новости: Археологи обнаружили неизвестную науке субстанцию в гробнице Тутанхамона Археологи нашли неизвестную науке субстанцию в гробнице Тутанхамона
X

Позиции ВСУ под Мариуполем были обстреляны боевиками

Позиции ВСУ под Мариуполем были обстреляны боевиками
04:32 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: НВФ продолжают нарушать тишину, обстреливая ВСУ и мирных жителей.

Мариуполь содрогается от канонады взрывов - боевики обстреливают позиции ВСУ

Об этом сообщает сайт города.

"Сейчас Левобережный район и мкр. "Восточный" содрогается от мощных взрывов. Слышна громкая канонада. Встревоженные мариупольцы в соцсетях пишут, что это напоминает им 2014 год", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении из 120 мм минометов боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи населенного пункта Бердянское. Также минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и вооружения БМП террористы применили в районе Песков, гранатометы различных систем вблизи Лебединского, Водяного и Шахты «Бутовка», противотанковый ракетный комплекс - неподалеку Широкино, а крупнокалиберные пулеметы - около Гнутово, Новотроицкого и Опытного.

Кроме этого, под огонь из вооружения БМП попали защитники Гнутово, из стрелкового оружия - Авдеевки, Павлополя, Красногоровки и Новотроицкого. Позиции под Водяным обстреливал вражеский снайпер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, АТО, Боевики, ВСУ, Мариуполь, Обстрел.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В центре Харькова произошла стрельба, два человека ранены В Виннице обвалилась стена дома, есть пострадавшие Во Львове резко подорожает проезд в электротранспорте

Последние новости

Прокуратура добивается ужесточения приговора харьковчанину, убившему падчерицу МАЗ представил великолепные новинки на выставке в Киеве (Видео) Фриз обсудила с представителем Бундесвера деятельность военного омбудсмена
Сегодня читают
01 Украинский футболист забил эффектный гол ударом скорпиона (Видео)
02 Археологи нашли неизвестную науке субстанцию в гробнице Тутанхамона
03 Линарес - о предстоящем бое с Ломаченко
04 МАЗ представил великолепные новинки на выставке в Киеве (Видео)
05 У Порошенко подвели итоги поездки в Берлин
Новости сегодня
05:02 Экс-президент ПФЛ прокомментировал скандальный матч в Первой лиге Украины
04:51 Из общественного туалета сделали современный дом мечты (Фото)
04:44 Россия заблокировала резолюцию США по Сирии
04:29 "Ливерпуль" не оставил шансов "Манчестер Сити" и вышел в полуфинал ЛЧ
04:02 Курьезные доказательства того, что существует две категории людей
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ВБ назвал сумму, которая нужна Украине на погашение долгов ВБ назвал сумму, которая нужна Украине на погашение долгов
Новости: "Нафтогаз": Северный поток 2 стремительно теряет "кудри ягненка" "Нафтогаз" дал оценку словам Меркель о "Северном потоке 2"
Новости: У Порошенко подвели итоги поездки в Берлин У Порошенко подвели итоги поездки в Берлин
Новости: Дома будущего: интересные идеи инновационных домов (Фото) Дома будущего: интересные идеи инновационных домов (Фото)
Добавить комментарий
0