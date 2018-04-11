Генконсул Венгрии рассказал о явке и ходе выборов в Ужгороде

Генеральный консул Венгрии в Ужгороде сообщил, что для голосования на трех венгерских спецучастках, которые действовали в Украине 8 апреля, зарегистрировалось 2713 человек, и явка на них в этот день составила 86%.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

В частности, для голосования на спецучастке в Ужгороде зарегистрировались 573 человека, в Берегове - 2077. Еще 63 человека зарегистрировались для голосования в посольстве Венгрии в Киеве.

"Мы подали в МИД Украины заявку на получение разрешения на проведение выборов на этих участках и получили разрешение на эти три участка. Избиратели должны зарегистрироваться на избирательном участке, эта информация была доступна на сайте национальной избирательной комиссии", - сообщил дипломат.

По его словам, часть избирателей не смогли проголосовать по техническим причинам, однако несмотря на это генконсул считает явку очень высокой. "Как и в целом в Венгрии на этих выборах", - добавил он.

Следует отметить, что это далеко не все закарпатские венгры, принявшие участие в выборах в Венгрии, ведь отдельная часть голосовала почте, а некоторые голосовали непосредственно в Венгрии по месту формальной прописки.

Об этом рассказали в закарпатской организации Комитета избирателей Украины, где изучали модели голосования закарпатских венгров с двойным гражданством. По приблизительным подсчетам КИУ, общее количество закарпатских венгров, которые могли проголосовать на этих выборах в Венгрии, достигает 30-40 тысяч человек.