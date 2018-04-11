В Припяти задержали двух иностранных "туристов"

Двое молодых людей-иностранцев незаконно проникли на территорию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС вне контрольно-пропускных пунктов с целью экстремального туризма и были задержаны работниками украинской полиции.

"Как выяснилось, граждане других стран 22 и 25-летнего возраста прибыли в Украину поездом из Москвы и на территории страны находятся законно. Работники полиции обнаружили сталкеров в отселенном городе Припять", - сообщает в среду пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в г.Киеве.

В отношении правонарушителей полицейские составили административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Молодым людям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Работники полиции обратились в Миграционную службу с ходатайством о сокращении срока пребывания иностранцев в Украине. Материалы направлены в Иванковский районный суд Киевской области для принятия решения.