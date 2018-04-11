Прогноз погоды на 12 апреля в Украине: будет тепло, местами грозы

В Украине в ближайшие сутки 12 апреля сохранится теплая сухая погода, лишь в западных областях погода будет по-летнему неустойчивой, сообщает Укргидрометцентр.

На большей части территории страны осадков не ожидается, лишь в западных областях местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-11°, в Черниговской, Сумской, Харьковской областях и в Карпатах 2-7° тепла; днем 13-18°, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части страны 19-24°.

В западных областях Украины ночью дождь, температура ночью +8...+10°, днем около +20...+22°. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В Карпатах ясно, температура воздуха ночью +7...+9°, днем +23...+25°. Ветер южный, 3-8 м/с.

На севере Украины ясно. Температура ночью +4...+6°, днем +15...+17°. Ветер восточный, 5-10 м/с.

В центре Украины ясно, температура ночью +7...+9°, днем около +20...+22°. Ветер восточный, 5-10 м/с.

На востоке Украины ясно, ночью +4...+6°, днем +15...+17°. Ветер восточный, 3-8 м/с.

В южных областях Украины местами дождь, температура ночью +8...+10°, днем около +20...+22°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Крыму ясно, температура ночью +9...+11°, днем +20...+22°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В Киеве 12 апреля без осадков, температура ночью +8...+10°, днем +14...+16°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 12 апреля самая высокая температура днем была 23,8° в 2015 году, самая низкая ночью -2,9° в 1928 году.