СМИ: В Николаеве убили экс-начальника таможни

Бывший начальник николаевской таможни Артур Поляков, пропавший без вести неделю назад, был убит. Об этом сообщают "Новости-N", ссылаясь на источник в прокуратуре.

Более того, двое подозреваемых в убийстве уже задержаны сотрудниками полиции. Выяснилось, что убийца был должен Полякову крупную сумму денег - 50 тысяч евро плюс проценты по долгу.

С возвратом денег возникли проблемы. В конце-концов, должники все же назначил своему кредитору встречу - якобы чтобы вернуть долг. Во время встречи они избили экс-таможенника, а затем один из них задушил Полякова удавкой.

Автомобиль погибшего Toyota Highlander был найден в гаражном кооперативе на Намыве. Вчера правоохранители провели в Николаеве несколько обысков, связанных с убийством бывшего главного таможенника Николаевщины. Напомним, как сообщали СМИ, Артур Поляков 3 апреля уехал из дома на авто. У него была назначена встреча с человеком, который должен был вернуть ему долг — крупную сумму в иностранной валюте.

Больше Поляков домой не вернулся. В полиции открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины - "Умышленное убийство". Артур Поляков занимал должность начальника Николаевской таможни в 2010-2014 гг.

Как сообщалось, в конце марта в Запорожье убили бывшего депутата Генического райсовета, учителя физкультуры Константина Гурулева.