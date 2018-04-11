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В Киеве изменят организацию движения транспорта на Подоле

Контрактовая площадь
15:57 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На столичном Подоле планируется изменить организацию дорожного движения.

На столичном Подоле предполагается изменить организацию дорожного движения.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении Киевской городской госадминистрации от 10 апреля с.г. №590, обнародованном на официальной странице киевских властей.

Согласно документу, на ряде улиц будет введено одностороннее движение:

на ул. Константиновской - на участке от ул. Верхний Вал до ул. Хорива;

на ул. Константиновской - от ул. Притисско-Никольской, 8 до Андреевского спуска;

на ул. Хорива - от ул. Константиновской до ул. Межигорской;

на ул. Хорива - от ул. Набережно-Крещатицкой до ул. Почайнинской;

на ул. Григория Сковороды - от ул. Почайнинской до ул. Набережно-Крещатицкой;

на ул. Григория Сковороды - от ул. Валашской к Контрактовой площади;

на ул. Ильинская - от ул. Набережно-Крещатицкой до улицы Почайнинской.

Согласно распоряжению, на 4 улицах Подола будет изменено направление движения:

на ул. Ильинская - от ул. Волошской до ул. Братской;

на ул. Братская - от ул. Ильинской до ул. Борисоглебской;

на ул. Борисоглебская - от ул. Братской до ул. Волошской;

на ул. Волошская - от улицы Борисоглебской до улицы Верхний Вал.

Также предусмотрено, что на ул. Ильинской от ул. Почайнинской до ул. Волошской, а также на ул. Межигорская от ул. Григория Сковороды до ул. Спасской введут двустороннее движение.

При этом будет построено два новых светофора: на пересечении ул. Хорива с ул. Волошской, а также ул. Хорива с ул. Набережно-Крещатицкой.

Как отмечается в распоряжении, решение принято с целью усовершенствования дорожного движения в исторической части города.

В документе не установлены сроки введения изменений.

Как сообщалось, летом 2017 года власти Киева издали распоряжение сделать пешеходными Контрактовую площадь и ул. Петра Сагайдачного (до ул. Андреевской) в Подольском районе столицы.

Распоряжение предусматривало введение одностороннего движения на ряде улиц Подола.

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Новости Украины, КГГА, Киев, Организация дорожного движения, Подол, Транспорт в Киеве, Украина.
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