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Авторитета по кличке "Азим" задержали в Днепре

Задержание
21:52 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Причиной задержания стало подозрение в похищении автомобиля и вымогательство.

Сотрудники полиции Днепра задержали криминального авторитета по прозвищу "Азим", который незаконно завладел принадлежащим местной жительнице транспортным средством "Toyota Prado" и требовал за его возврат $10тыс.

"9 апреля материал по данному факту зарегистрировали в ЕРДР по ч.3 ст.289 Уголовного кодекса Украины (Незаконное завладение транспортным средством), а уже на следующий день подозреваемого задержали…", - сообщает в среду пресс-служба МВД Украины.

В информации отмечается, что во время обыска по месту временного проживания мужчины сотрудники криминальной полиции изъяли предмет, похожий на гранату Ф-1 с запалом, права, вещество, похожее на наркотическое. Также правоохранители обнаружили похищенное транспортное средство.

"Сейчас полиция проверяет задержанного на причастность к совершению других преступлений на территории области", - добавили в министерстве.

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Новости Украины, Азим, Днепр, Задержание, Криминальный авторитет, Полиция.
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