Боевики взорвали автомобиль с семьей из четырех человек

В Луганской области на линии разграничения в результате подрыва автомобиля погибла семья из четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Накануне в штабе АТО сообщали о розыске четырех местных жителей, связь с которыми пропала несколько дней назад.

"В ходе проведения розыскных мероприятий, направленные на установление местонахождения без вести пропавшей семьи, недалеко от реки Северский Донец, который находится непосредственно на линии разграничения, полицейские обнаружили поврежденный автомобиль Shevrolet Niva", - сообщают в полиции.

Было установлено, что автомобиль наехал, предположительно, на противотанковую мину, произошел взрыв. На месте трагедии полицейские обнаружили четыре обугленных трупа.

В полиции по указанному факту намерены открыть уголовное дело по статье "теракт", еще одно производство уже открыто по статье "умышленное убийство".