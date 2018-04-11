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Боевики взорвали автомобиль с семьей из четырех человек

Полиция
17:04 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото из открытых источников

Новости Украины: На линии разграничения в Луганской обл. в результате подрыва автомобиля погибла семья из четырех человек.

В Луганской области на линии разграничения в результате подрыва автомобиля погибла семья из четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Накануне в штабе АТО сообщали о розыске четырех местных жителей, связь с которыми пропала несколько дней назад.

"В ходе проведения розыскных мероприятий, направленные на установление местонахождения без вести пропавшей семьи, недалеко от реки Северский Донец, который находится непосредственно на линии разграничения, полицейские обнаружили поврежденный автомобиль Shevrolet Niva", - сообщают в полиции.

Было установлено, что автомобиль наехал, предположительно, на противотанковую мину, произошел взрыв. На месте трагедии полицейские обнаружили четыре обугленных трупа.

В полиции по указанному факту намерены открыть уголовное дело по статье "теракт", еще одно производство уже открыто по статье "умышленное убийство".

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Новости Украины, Восток Украины, Линия разграничения, Луганская область, ОРДЛО, Северский Донец, Украина.
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