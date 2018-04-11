Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине стартовала операция "Граница-2018" В Украине стартовала операция "Граница-2018"
Новости: Трамп: Россия, готовься Трамп: Россия, готовься
Новости: Украинец Далакян узнал имя соперника в чемпионском бою Украинец Далакян узнал имя соперника в чемпионском бою
Новости: Мимо Земли на огромной скорости пронесется гигантский астероид Мимо Земли на огромной скорости пронесется гигантский астероид
X

На судне в порту Черноморска забаррикадировался моряк

AMUR 2521
18:56 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Боцман судна AMUR 2521 Игорь Хвостов уже полтора месяца, как забаррикадировался в рубке, требуя выплаты задолженности по зарплате.

В Одесской области на стоящем в акватории Ильичевского судоремонтного завода судне в течение полутора месяцев остается забаррикадированным украинский моряк, требующий выплатить задолженность по зарплате. Об этом сообщил представитель пресс-службы благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль" (Одесса) Андрей Шевченко. По его словам, украинский моряк забаррикадировался на судне Welbeck (ех - AMUR 2521, флаг Камбоджа) в Черноморске (бывший Ильичевск), где находится вышеназванный завод, в конце февраля.

"Пойти на такой шаг его вынудила многомесячная задолженность по заработной плате. Украинский судовладелец MD Shipping CO. Ltd. уже не один год находится в международном списке работодателей, нарушающих условия труда и быта моряков", - сказал А. Шевченко. Он уточнил, что представители Международной федерации транспортников (МФТ/ITF) после многочисленных обращений моряков практически со всех судов (несколько десятков), так или иначе связанных с этой компанией, внесла MD Shipping в "черный список". "Судовладелец снял моряка с довольствия, но Игорь не покидает борт судна, опасаясь, что работодатель, "кинувший" не один десяток членов экипажей, сможет снова "выйти сухим из воды". Находясь не один месяц без денег, наш соотечественник не может приобретать себе еду, он просит всех, кто может помочь ему с продуктами питания и питьевой водой", - сказал А. Шевченко.

37-летний житель Херсона Игорь Хвостов забаррикадировался на судне 26 февраля этого года. Моряк утверждает, что не получил зарплату за последние полгода (порядка 14 тыс. долл.), на судне работает почти 2 года, исполняет обязанности боцмана. Хвостов уточнил, что трудоустраивался на Welbeck через крюинговое агентство "Азимут" (Одесса).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, AMUR 2521, Боцман, Судно, Украина, Черноморск.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Под харьковским мостом обнаружили мешок с трупом Прогноз погоды на 12 апреля в Украине: будет тепло, местами грозы В Припяти задержали двух иностранных "туристов"

Последние новости

Нереально дорогие особняки, в которых давно уже никто не живет (Фото) Турция не вернет Африн Асаду Варан: Роналду - важнейший для нас игрок, он уникален
Сегодня читают
01 Гройсман собирает Кабмин
02 Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы
03 Украинский футболист забил эффектный гол ударом скорпиона (Видео)
04 Археологи нашли неизвестную науке субстанцию в гробнице Тутанхамона
05 Военная техника: на что способны 30-тонные американские гусеничные амфибии (Видео)
Новости сегодня
19:27 Мэрайя Кэри призналась, что страдает от психического заболевания
19:19 Златана троллят в США: 17-летний футболист забил сумасшедший гол с центра поля (Видео)
19:16 СМИ: Над Эр-Риядом прогремели три взрыва
19:03 Арум о возможном бое Ломаченко с бойцом Мейвезера
18:56 Нереально сдержать смех: когда не повезло с соседями в самолете
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Новости: Украина сократила импорт газа на 57% Украина сократила импорт газа на 57%
Новости: Как заключить договор с врачом: инструкция от Гройсмана Как заключить договор с врачом: инструкция от Гройсмана
Новости: Евровидение 2018: букмекеры назвали, какое место займет MELOVIN в полуфинале Евровидение 2018: букмекеры назвали, какое место займет MELOVIN в полуфинале
Добавить комментарий
0