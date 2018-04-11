На судне в порту Черноморска забаррикадировался моряк

В Одесской области на стоящем в акватории Ильичевского судоремонтного завода судне в течение полутора месяцев остается забаррикадированным украинский моряк, требующий выплатить задолженность по зарплате. Об этом сообщил представитель пресс-службы благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль" (Одесса) Андрей Шевченко. По его словам, украинский моряк забаррикадировался на судне Welbeck (ех - AMUR 2521, флаг Камбоджа) в Черноморске (бывший Ильичевск), где находится вышеназванный завод, в конце февраля.

"Пойти на такой шаг его вынудила многомесячная задолженность по заработной плате. Украинский судовладелец MD Shipping CO. Ltd. уже не один год находится в международном списке работодателей, нарушающих условия труда и быта моряков", - сказал А. Шевченко. Он уточнил, что представители Международной федерации транспортников (МФТ/ITF) после многочисленных обращений моряков практически со всех судов (несколько десятков), так или иначе связанных с этой компанией, внесла MD Shipping в "черный список". "Судовладелец снял моряка с довольствия, но Игорь не покидает борт судна, опасаясь, что работодатель, "кинувший" не один десяток членов экипажей, сможет снова "выйти сухим из воды". Находясь не один месяц без денег, наш соотечественник не может приобретать себе еду, он просит всех, кто может помочь ему с продуктами питания и питьевой водой", - сказал А. Шевченко.

37-летний житель Херсона Игорь Хвостов забаррикадировался на судне 26 февраля этого года. Моряк утверждает, что не получил зарплату за последние полгода (порядка 14 тыс. долл.), на судне работает почти 2 года, исполняет обязанности боцмана. Хвостов уточнил, что трудоустраивался на Welbeck через крюинговое агентство "Азимут" (Одесса).