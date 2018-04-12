Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Столтенберг: В РФ растет готовность использовать свой ядерный арсенал Столтенберг: В РФ растет готовность использовать свой ядерный арсенал
Новости: Программу подготовки сержантов утвердил Генштаб ВСУ Программу подготовки сержантов утвердил Генштаб ВСУ
Новости: "Реал" проиграл "Ювентусу", но прошел в полуфинал Лиги чемпионов (Видео) "Реал" проиграл "Ювентусу", но прошел в полуфинал Лиги чемпионов (Видео)
Новости: Украинские ученые могут получить гранты на патентование изобретений Украинские ученые могут получить гранты на патентование изобретений
X

В Одесской области произошло смертельное ДТП с микроавтобусом

ДТП
00:02 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: В результате столкновения Таврии с Мерседесом Спринтером один пассажир погиб на месте, еще 10 человек получили телесные повреждения.

Сегодня в пригороде Одессы в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля один человек погиб и 10 пострадали.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, около 19.00 на автодороге в селе Лески автомобиль "Таврия" столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

В результате столкновения 57-летний пассажир Mercedes Sprinter погиб на месте, еще десять человек получили телесные повреждения различной тяжести, из них четверо госпитализированы.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения, микроавтобус перевернулся.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Авария, ДТП, Микроавтобус, Одесская область.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Премьер Литвы и глава МинВОТ посетили Авдеевку В Житомире из колонии сбежал опасный преступник Под харьковским мостом обнаружили мешок с трупом

Последние новости

Донорская помощь ЕС превысила $75 млрд Samsung официально представила Galaxy J7 Duos Агахова: "Шахтер" победит "Динамо"
Сегодня читают
01 Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы
02 Гройсман собирает Кабмин
03 Украинский футболист забил эффектный гол ударом скорпиона (Видео)
04 Археологи нашли неизвестную науке субстанцию в гробнице Тутанхамона
05 Куриная диета: быстрый способ похудеть
Новости сегодня
00:15 Научные факты, которые оказались ложными
00:00 "Бавария" без проблем вышла в полуфинал Лиги чемпионов
23:43 Вы будете смеяться: милые кошки, которых не интересует, чем вы заняты
23:29 Мифы о популярных напитках, которые можно смело забыть
23:27 Салах поучаствовал в 50 голах "Ливерпуля" в сезоне
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко подписал Указ о праздновании Дня Независимости Порошенко подписал Указ о праздновании Дня Независимости
Новости: Украина сократила импорт газа на 57% Украина сократила импорт газа на 57%
Новости: Климкин призывает к бойкоту ЧМ-2018 Климкин призывает к бойкоту ЧМ-2018
Новости: Сальвадор Собрал споет в большом финале Евровидения 2018 Сальвадор Собрал споет в большом финале Евровидения 2018
Добавить комментарий
0