В Одесской области произошло смертельное ДТП с микроавтобусом

Сегодня в пригороде Одессы в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля один человек погиб и 10 пострадали.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, около 19.00 на автодороге в селе Лески автомобиль "Таврия" столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

В результате столкновения 57-летний пассажир Mercedes Sprinter погиб на месте, еще десять человек получили телесные повреждения различной тяжести, из них четверо госпитализированы.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения, микроавтобус перевернулся.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.