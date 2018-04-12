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На вокзале в Харькове обнаружили гранату и патроны
Новости Украины: В ходе совместного патрулирования железнодорожной станции "Харьков - пассажирский" пограничники Харьковского отряда и сотрудники Национальной полиции обнаружили гранату и патроны.
На железнодорожной станции "Харьков - пассажирский" полицейские обнаружили в дорожной сумке у мужчины гранату и патроны.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Во время проверки железнодорожной станции произошло срабатывание служебной собаки, натренированной на поиск оружия и взрывчатых веществ, на мужчину 1961 года, который был возле камеры хранения. В результате дальнейшего досмотра личных вещей мужчины в дорожной сумке была обнаружена скрытая граната РГД-5 и запал к ней, а также 10 патронов калибра 5,45 мм", - говорится в сообщении.
Обнаруженные запрещенные предметы изъяты и переданы работникам полиции вместе с владельцем.
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