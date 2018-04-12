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Задержан харьковчанин, который "заминировал" торговый центр

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03:16 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Житель Харькова, спьяну "заминировавший" торговый центр, может получить до 6 лет тюрьмы.

Правоохранители задержали 50-летнего харьковчанина, подозреваемого в ложном сообщении о минировании торгового центра в Дергачевском районе области.

"Злоумышленником оказался работник соседнего супермаркета, который после застолья с друзьями решил таким образом развлечься... Во время досудебного расследования задержанный сознался, что совершил уголовное преступление под влиянием алкоголя", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Мужчине инкриминируется ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Как сообщалось, 27 февраля аноним сообщил, что в торговом центре в Дергачевском районе Харьковской области заложена взрывчатка. Правоохранители в течение двух часов обследовали территорию торгового центра, были эвакуированы более 300 граждан. Никаких взрывоопасных устройств обнаружено не было, никто из людей не пострадал.

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Новости Украины, Взрывчатка, Минирование торгового центра, Полиция, Харьков.
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