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В Луцке полиция установила "минера" областной больницы

Полиция
05:17 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Информация о минировании областной клинической больницы в Луцке не подтвердилась.

Правоохранители установили личность телефонного хулигана, сообщившего о "минировании" областной клинической больницы в Луцке, сообщила пресс-служба сектора коммуникации Национальной полиции в Волынской области.

"Сегодня вечером (в среду) в 19:15 на линию экстренного вызова полиции "102" позвонил неизвестный и сообщил о минировании Волынской областной клинической больницы. Полиция установила личность, которая сообщила о минировании больницы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе обследования помещений больницы и прилегающей к ней территории правоохранители не обнаружили взрывоопасных веществ и предметов. 

"Сейчас пациенты и персонал, которых на момент проверки эвакуировали из больницы, возвращаются в помещение", – отметили в ведомстве.

Следователи Луцкого отдела полиции по факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан открыли уголовное производство по ч.2 ст.259 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Решается вопрос о задержании лица, причастного к совершению указанного правонарушения, в соответствии со ст.208 УПК, полиция проводит соответствующие следственные действия.

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Новости Украины, Волынская область, Луцк, Минирование, Обласная больница, Полиция.
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