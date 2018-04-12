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Ситуация на Донбассе: боевики 38 раз обстреляли позиции ВСУ

ВСУ
07:03 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 38 раз обстреляли ВСУ, пострадавших нет.

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 38 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, пострадавших в результате обстрелов не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали игнорировать режим полного прекращения огня, осуществив 38 обстрелов позиций украинских защитников", – сказано в сводке на странице штаба в Facebook в четверг утром.

В частности, на Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82-мм минометов, а также из гранатометов различных систем агрессор вел огонь по украинским укреплениям в районе Песков и шахты Бутовка. 82-мм минометы противник применил вблизи Новотроицкого, а танковое вооружение неподалеку Каменки.

Также из гранатометов боевики обстреляли защитников Авдеевки, Талаковки, Марьинки, Водяного и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов – защитников Каменки, Гнутово, Опытного, Водяного, Песков, Новотроицкого и Павлополя, а из вооружения БМП – Гнутово, Песков, Невельского и Пищевика. Кроме этого, стрелковое оружие противник применил по украинским позициям в районе Авдеевки, Лебединского, Каменки, шахты "Бутовка", Талаковки, Водяного и Гнутово, а вблизи Марьинки велся снайперский огонь.

На Луганском направлении из запрещенных 120-мм минометов боевики вели огонь по украинским опорным пунктам под Троицким, а из стрелкового оружия обстреляли защитников Станицы Луганской.

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