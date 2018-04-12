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Патрульного из Запорожья подозревают во взяточничестве

Взятка
16:13 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Инспектора из дорожной полиции Запорожья задержали, уличив в вымогательстве взятки.

В среду правоохранители в Запорожье задержали инспектора из отдела безопасности дорожного движения Запорожской полиции за вымогание взятки, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Установлено, что 26-летний старший инспектор отдела безопасности дорожного движения управления патрульной полиции г.Запорожья требует неправомерную выгоду от человека, который осуществляет незаконную торговлю дизельным топливом на автодороге. За то, что полицейский не будет составлять административный протокол и препятствовать деятельности, запорожец должен был уплатить ему определенное денежное вознаграждение", – говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются мероприятия по объявлению подозрения полицейскому, уличенному в коррупционных действиях и избрании ему меры пресечения. За совершенное преступление ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельности на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Новости Украины, Взятка, Вымогательство, Задержание, Запорожье, Полиция.
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