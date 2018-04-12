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В Днепре начали борьбу с пластиковыми цветами

Пластиковые цветы
15:24 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: В Днепре прошел первый рейд по борьбе с торговлей пластиковыми цветами, которая ведется накануне поминальных дней.

Накануне поминальных дней в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого прошел первый в этом году рейд по борьбе с незаконной выносной торговлей ритуальными синтетическими изделиями. 45 тысяч тонн полинявшего пластикового мусора вывезли в прошлом году коммунальщики Днепра только с одного из семи легально действующих городских кладбищ, Сурско-Литовского.

"В городе открыто стоит вопрос о загрязнении территории, — подтвердил во время рейда начальник инспекции по вопросам благоустройства Днепра Руслан Мороз. — Именно поэтому осенью прошлого года исполкомом Днепровского городского совета принял решение не выдавать разрешения на выносную торговлю товарами, которые относятся к ритуальной сфере услуг. Проверять, как оно выполняется, мы начали в среду, так как в преддверии поминальных дней активно идет торговля искусственными цветами. Но все, что сейчас продается на улице — незаконно. Хочу также напомнить покупателям: в прошлом году мы выяснили, что все эти товары изготавливаются подпольным способом, неизвестно из каких материалов. Насколько они опасны для людей – неизвестно", - говорит он.

О вреде пластика, который посетители тоннами приносят на кладбища Днепра, не раз говорили экологи. "Если оградки — это, скорее, вопрос удобства, ограниченности перемещения и эстетики, то, что касается пластиковых цветов, они столетиями разлагаются, и эта мнимая красота очень вредит экологии. Это только кажется, "что там, один веночек", но в итоге их же тысячи идут на мусорные полигоны, где все это столетиями лежит и не перегнивает. Поэтому такая позиция городской власти меня очень радует," — прокомментировала запрет эколог Лилия Богачева.

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Новости Украины, Днепр, Пластик, Поминальные дни, Рейд, Цветы.
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