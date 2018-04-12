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На ЧАЭС упростили доступ

ЧАЭС
15:12 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Теперь для ознакомительной экскурсии по атомной станции достаточно заполнить заявку на сайте.

В государственном специализированном предприятии" Чернобыльская АЭС" сообщили об открытии программ ознакомительных визитов на станцию для всех желающих.

"Теперь каждый желающий сможет увидеть, как сегодня работает ЧАЭС, происходит процесс снятия с эксплуатации и превращения объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему… Основное внимание будет уделяться мерам безопасности для посетителей, которые будут обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и будут проходить обязательный дозиметрический контроль", - сообщается на официальном сайте электростанции.

Программа посещения, т.н. маршрут "Базовый", предусматривает поездку на электричке из г.Славутич Киевской области через контрольно-пропускной пункт "Семиходы", посещение защитных сооружений, щитов управления, объекта "Укрытие" и нового безопасного конфайнмента, мемориала ликвидаторам аварии на станции, обводного канала с сомами, обед в столовой для сотрудников станции. В стоимость посещения входят инструктаж, сопровождение, услуги переводчика, средства индивидуальной защиты. Страхование осуществляется посетителями самостоятельно. Продолжительность поездки составляет один день. Для посещения станции необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте станции.

"Нужно помнить, что Чернобыльская АЭС продолжает оставаться ядерным объектом, и мы, как и раньше, строго придерживаемся всех требований безопасности для подобных предприятий. Однако мы пытаемся быть максимально открытыми и прозрачными, стараемся минимизировать количество барьеров для посетителей, лишить их сложной схемы согласования визита. Убежден, что такие изменения станут дополнительными шагами до позитивных превращений в стране", - отметил генеральный директор ЧАЭС Игорь Грамоткин.

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Новости Украины, Доступ, Заявка, Припять, ЧАЭС, Чернобыль, Экскурсия.
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