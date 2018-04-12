Северный объезд Житомира расширят до четырех полос

Как сообщила пресс-служба Госагентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), работы будет выполнять компания Sinohydro Corporation Limited (КНР), после чего дорога будет иметь четыре полосы движения с двумя проезжими частями по 7,5 м каждая и разделительной полосой. Скорость движения будет повышена до 110 км / ч.

Также отмечается, что в 2017 году был решен вопрос выделения необходимых земельных участков под реконструкцию, участки уже очистили от деревьев. Кроме того, в прошлом году "Укравтодор" и Sinohydro Corporation Limited подписали контракт на выполнение работ, ожидаемый срок завершения которых – 2020 год.

Стоимость реконструкции составит более EUR42 млн. Финансирование работ будет осуществляться за счет кредита от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Проект предусматривает реконструкцию 22,3 км дороги М-06 / Е40: доведение дороги к I-Б технической категории; строительство и реконструкцию четырех транспортных развязок в разных уровнях; реконструкцию трех существующих путепроводов через железную дорогу; существующего моста через Каменку; строительство двух пешеходных мостов; обустройство освещения и современных средств по обеспечению безопасности движения.

Автомобильная дорога М-06 Киев - Львов - Чоп является основным транзитным коридором через территорию Украины. Она пересекает Украину с востока на запад и обеспечивает выход на Венгрию, Словакию и Польшу. Эта дорога включена в европейский маршрута Е 40, входит в международный транспортный коридор №3 и национального коридора Европа - Азия.

Контракт на реконструкцию Северного обхода заключен в рамках проекта "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к Киеву (панъевропейского коридора)". Инженер по техническому надзору за выполнением работ - IRD Engineering S.r.l. (Италия).