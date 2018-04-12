Корь в Украине: во Львове умер ребенок

За 14-ю неделю 2018 года корью заболели 794 человека, во Львове от кори умер трехлетний невакцинированный ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 14-ю неделю 2018 года корью заболели 794 человека: 351 взрослый и 443 ребенка. Всего на протяжении 14-ти недель 2018 года корью заболели 9861 человек - 3614 взрослых и 6247 детей. К сожалению, в течение 14-й недели произошел еще один летальный случай от кори - умер ребенок 3-х лет во Львове, который был непривит. С начала года от осложнений кори умерло восемь человек: шестеро детей и двое взрослых", - идет речь в сообщении.

По данным ЦОС, больше всего людей заболело корью в Ивано-Франковской (1883), Закарпатской (1693), Одесской (1233), Львовской (986), Черновицкой (909) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Сумской и Харьковской (по 13), Черниговской (15), Херсонской (18) областях.

В течение последних трех месяцев, по данным статистической и оперативной отчетности относительно случаев кори, в Украине наблюдается рост заболеваемости корью в семи областях, снижение заболеваемости - в трех областях, а в других регионах наблюдается переменчивая ситуация.

Так, увеличение количества новых случаев в течение января - марта 2018 года наблюдалось в Волынской области (в январе - 10 случаев, в феврале - 17, в марте - 70 случаев), Днепропетровской (62, 142 и 188 случаев), Николаевской (33, 121, 235), Львовской (173, 316, 497), Полтавской (9, 46, 94), Ривненской (3, 36, 86) и Тернопольской (124, 144, 294) областях.

Уменьшение количества новых случаев в течение января - марта 2018 года наблюдалось в Ивано-Франковской (737, 673, 473), Одесской (595, 360, 278) и Донецкой (56, 36, 23) областях. Нестабильная эпидемическая ситуация регистрировалась в Закарпатской (466, 620, 607), Кировоградской (15, 8, 15), Хмельницкой (31, 77, 70), Запорожской (73, 83, 77), Черновицкой (392,197, 320) областях и городе Киеве (138, 53, 157).

В Министерстве здравоохранения напомнили, что лекарств от кори не существует. 9 из 10 человек, с которыми контактировал инфицированный человек, тоже заболеют, если они не были привиты или не переболели корью. Остановить вспышка может только вакцинация.

Министерство здравоохранения призывает родителей защитить своих детей и сделать им профилактическую прививку против кори в том случае, если они не получили прививки согласно календарю.

Сейчас остаток вакцин в регионах составляет около 286 тысяч доз. Новая поставка вакцины КПК ожидается в апреле.

В рамках усиленной иммунизации по состоянию на 05.04.2018 прививками охвачены 79,6% детей, которые в свое время пропустили первую дозу КПК, и 83,9% детей, которые своевременно не получили вторую дозу КПК.

Прививку детям необходимо делать в 1 год и в 6 лет, согласно календарю прививок. Если ребенок пропустил первую или вторую дозу вакцины КПК по графику, нужно обратиться в медицинское учреждение для быстрейшего проведения вакцинации.