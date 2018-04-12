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На Ивано-Франковщине пьяный водитель наехал на двух полицейских

Полиция
22:13 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Ивано-Франковской области нетрезвый водитель совершил наезд на двух полицейских и скрылся с места происшествия.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области, инцидент случился 11 апреля около 18.15 в с. Подлесье Тысменицкого района.

Согласно сообщению, полицейские получили информацию о том, что водитель автомобиля марки "Опель Вектра" польской регистрации управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Обнаружив автомобиль, полицейские подали звуковой сигнал и включили красные проблесковые маячки.

Однако водитель автомобиля требования правоохранителей проигнорировал. Впоследствии он все же остановился. По данным полиции, на требование инспектора предоставить документы для проверки водитель вел себя вызывающе и начал движение автомобилем задним ходом, пытаясь скрыться с места происшествия.

В результате совершил наезд на двух патрульных и допустил столкновение со служебным автомобилем, нанеся механические повреждения в виде вмятин и царапин.

"Инспектор, осознавая угрозу своей жизни и здоровью коллеги, с целью предотвращения дальнейших преступных действий водителя, совершил предупредительный выстрел вверх. Однако после этих действий на требования работника правоохранительного органа водитель не реагировал. Поэтому инспектор снова применил огнестрельное оружие - пистолет ПМ, из которого совершил 3 выстрела в направлении шин автомобиля иномарки, но водитель скрылся", - говорится в сообщении.

В дальнейшем работниками полиции в лесу, недалеко от с. Старый Лисец, было обнаружен брошенный "Опель Вектра". Отмечается, что одному работнику полиции причинены телесные повреждения в виде ссадины левой голени и правого предплечья, другому - ссадины мягких тканей правого предплечья.

Правоохранителями принимаются меры, направленные на установление места нахождения водителя-беглеца. Его личность установлена. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Действия злоумышленника квалифицированы по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.2. ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия.

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Новости Украины, Ивано-Франковск, Полиция, Происшествие.
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