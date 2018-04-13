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Полицейского во время получения взятки задержали в Запорожье

Взятка
04:12 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В запорожском "Макдольдсе" задержан полицейский патрульной полиции, который вымогал и получил взятку в сумме 12 тысяч гривен от дорожного торговца дизтопливом.

По информации Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, размещенной на странице ведомства в Facebook, 26-летний полицейский патрульной полиции Запорожья требовал 12 тысяч гривен у запорожца, незаконно торговавшего дизтопливом на автодороге, за не составление админпротокола и не препятствование его торговле.

Информация о неправомерных действиях старшего инспектора отдела безопасности движения Управления патрульной полиции была получена запорожским департаментом внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Следствие установило, что полицейский получил от земляка дань в размере 12 тысяч гривен в два этапа. Местом передачи второй части взятки - 6 тысяч гривен, стал ресторан быстрого питания "Макдональдс", где взяточник в погонах был задержан после получения взятки.

В отношении патрульного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.368 УК Украины – "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

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Новости Украины, Взятка, Запорожье, Коррупция, Полиция.
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