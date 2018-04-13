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Боевики 66 раз обстреляли позиции сил АТО, есть погибший и раненый

ВСУ
07:27 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Пресс-центр штаба АТО

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 66 раз обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий погиб, один ранен.

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 66 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили игнорировать режим полного прекращения огня. Агрессор совершил 66 обстрелов позиций украинских защитников", - говорится в сводке пресс-центра на странице в соцсети Facebook в четверг утром.

На Донецком направлении из запрещенных минскими договоренностям 120 мм минометов боевики вели огонь по позициям ВСУ в Песках и Водяном. Минометы калибра 82 мм применили вблизи Шахты "Бутовка", Талаковки и Водяного, вооружения БМП - неподалеку Талаковки и Водяного, а зенитные установки - в районе Опытного и Шахты "Бутовка". Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны позиции вблизи Авдеевки, Шахты "Бутовка", Марьинки, Опытно, Водяного, Песков, Павлополя, Каменки, Лебединского, Красногоровки, Широкино и Гнутово. Кроме этого, в районе Песков, Павлополя и Авдеевки - велся снайперский огонь.

На Луганском направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, вооружения БМП и зенитной установки противник обстрелял укрепления украинских военнослужащих вблизи Троицкого. Минометы калибра 82 мм применили по защитниках Крымского, в районе Луганского - стреляли из БМП и зенитной установки, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - обстреляли защитники Зализного и Зайцевого. Также под огонь из гранатометов попали защитники Новозвановки и Светлодарска

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Новости Украины, АТО, Боевики, ВСУ, Донбасс.
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