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Спасатели предупредили о наводнениях в Украине

Наводнение
08:59 Сегодня Телеграф
Фото: ГСЧС

Новости Украины: Уровень воды повысится в Волынской, Ровенской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях.

По данным Укргидрометцентра, 13 апреля продолжится развитие весеннего половодья на равнинных реках страны, передает пресс-служба ГосЧС.

Так, на Припяти с суточной интенсивностью на 1-5 см, в результате продолжения роста уровней воды, будет происходить дальнейшее затопление пойм (Волынская, Ровенская обл.), на Припяти (с. Речица) возможно затопление хозяйственных сооружений в отдельных населенных пунктах Ратновского района Волынской области.

На 1-5 см вырастет уровень воды в средних и нижних течениях Сулы, на Псле, нижних участках Ворсклы, Орели с последующим затоплением пойм (Сумская, Полтавская обл.),

На 5-25 см, на реках бассейна Десны, с последующим затоплением пойм и затоплением территорий и объектов, расположенных на пойме (частей населенных пунктов, приусадебных участков, перелив воды через автодороги местного значения), ожидается нарушение транспортного сообщения в Черниговском и Новгород-Северском районах.

На 1-5 см на Верхнем Днепре (в Черниговской обл.) с начальным выходом воды на пойму.

На украинском участке Дуная возле Вилково будет сохраняться содержание уровней воды на опасных отметках (155-165 см) с подтоплением незаселенных участков города.

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Новости Украины, ГСЧС, Наводнение, Паводок, Укргидрометцентр.
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