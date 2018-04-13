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В Черкасской области повесился чиновник

Через неделю Вячеславу Власенко должно было исполниться 38 лет
11:03 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: скриншот

Новости Украины: На Черкасщине в городе Звенигородка чиновник повесился в окне собственного кабинета.

Самоубийца привязал веревку к батарее и сделал смертельный шаг из окна. Труп около семи утра обнаружил сторож, говорится в сюжете ТСН. Родным и коллегам он оставил прощальное письмо, в котором обвинил их в своей смерти. Через неделю Вячеславу Власенко должно было исполниться 38 лет.

Знакомые самоубийцы рассказали, что он всегда был спокойным человеком, но в последнее время был слишком замкнутым в себе. Однако на работе не замечали ничего подозрительного, говорят, что для коллектива это шок. Власенко возглавлял отдел доходов райадминистрации, проработал здесь 18 лет.

Старший брат самоубийцы рассказал, что тот не слишком охотно общался с родственниками.

На праздники выключал телефон. Родственники даже не знают, где он жил. Последние три дня жизни Власенко провел в местном отеле. На столе оставил 4 тыс. грн наличными и карточку с пин-кодом.

Сколько там денег, старший брат говорит, еще не смотрел, но планирует потратить на памятник покойному. Тем временем полиция выясняет, был ли факт доведения до самоубийства.

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Новости Украины, Звенигородка, Происшествие, Самоубийство, Суицид, Черкасская область.
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