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В Одессе масштабный пожар: горит ресторан

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Пожар в Одессе
13:08 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Думская

Новости Украины: В Одессе утром в пятницу, 13 апреля, на пляже в районе 13-й станции Большого Фонтана загорелся ресторан "Песок".

Пожар охватил ресторан "Песок" на побережье Одессы в районе 13-й станции Большого фонтана.

Как сообщила журналистам в пятницу пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, возгорание началось около 11:00.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные.

По данным очевидцев, огонь также перекинулся на соседние здания, и пожарные пока пытаются не допустить его дальнейшее распространения.

Как сообщалось, перед летним сезоном 2017 года на побережье Одессы сгорели три ресторана – "Хуторок" на Ланжероне, ресторанный комплекс и клуб "Пляжник" на 13-й станции Большого Фонтана и пиццерия в Аркадии.

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Новости Украины, ГСЧС, Одесса, Пожар, Происшествие.
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