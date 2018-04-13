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В Одессе масштабный пожар: горит ресторан
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13:08 Сегодня Телеграф
Фото: Думская
Новости Украины: В Одессе утром в пятницу, 13 апреля, на пляже в районе 13-й станции Большого Фонтана загорелся ресторан "Песок".
Пожар охватил ресторан "Песок" на побережье Одессы в районе 13-й станции Большого фонтана.
Как сообщила журналистам в пятницу пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, возгорание началось около 11:00.
В настоящее время на месте происшествия работают пожарные.
По данным очевидцев, огонь также перекинулся на соседние здания, и пожарные пока пытаются не допустить его дальнейшее распространения.
Как сообщалось, перед летним сезоном 2017 года на побережье Одессы сгорели три ресторана – "Хуторок" на Ланжероне, ресторанный комплекс и клуб "Пляжник" на 13-й станции Большого Фонтана и пиццерия в Аркадии.
Telegraf.com.ua